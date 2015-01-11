Противопожарная дверь

Анимировать биение сердца . Вот здесь (http://www.playcast.ru/view/2193384/c8b3fbb06583cdb08dd356732b0ddb3a1050df3bpl) более менее похоже. В исходнике оно в отдельном слое. остальные слои остаются статичными. Результат PSD который можно экспортировать в GIF Бюджет 300 руб. Яндекс деньги, WMR, карта Сбербанка.