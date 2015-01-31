Видеоролик магазина для показа в фитнес-центре

Здравствуйте интересует вопрос разработки двух fash swf файлов, Пример: верхняя часть флеш Группа Компаний ЛИГ только без двух вращающихся труб вначале только буквы надпись ООО "НПФ "ФИЗМЕХОБОРУДОВАНИЕ", ООО "ПКП АГРЕГАТ" - надписи ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужен видеоролик анимационный интернет-магазина magicrain.ru для показа в фитнес-центрах.
Анимация аналогичная Вашей работе http://www.weblancer.net/users/VVladimirP/portfolio/764664.html#item. Только вместо телефонов - рюкзаки. Что касается фона и текста - уточним, если возьметесь делать.
Требования к ролику:
Хронометраж: 15 сек
разрешение 720х576
25 кадров в секунду
16:9
Формат - любое видео
Сжатие divx 412
Без звука.
Мы такие ролики никогда не делали. Что от нас, в связи с этим требуется (кроме оплаты) - не знаем.
Если согласитесь делать, то уточните, пожалуйста все условия и детали.
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