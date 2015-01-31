Видеоролик магазина для показа в фитнес-центре

Здравствуйте!

Нужен видеоролик анимационный интернет-магазина magicrain.ru для показа в фитнес-центрах.

Анимация аналогичная Вашей работе http://www.weblancer.net/users/VVladimirP/portfolio/764664.html#item. Только вместо телефонов - рюкзаки. Что касается фона и текста - уточним, если возьметесь делать.

Требования к ролику:

Хронометраж: 15 сек

разрешение 720х576

25 кадров в секунду

16:9

Формат - любое видео

Сжатие divx 412

Без звука.

Мы такие ролики никогда не делали. Что от нас, в связи с этим требуется (кроме оплаты) - не знаем.

Если согласитесь делать, то уточните, пожалуйста все условия и детали.