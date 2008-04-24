Разработать флешку на страницу сайта.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Требуется разработать флеш вставку на страницу сайта. На флеше будет находиться картинка, которую я приложил. Это здания называется «Премьера». По картинке требуется разбросать рамашки (такие же, как на самом здании) рядом с каждой ромашкой будут находиться ссылки на страницу, всего их будет 6 штук. Пользователь, который будет подводить к ромашке курсор мыши она должна либо загораться, либо крутиться либо еще что ни будь. Так же можно сделать загорания текста (ссылки) при наведении, которая рядом с ромашкой. В общем, нужно, что бы было все очень красиво.

Для получения этого заказа вам потребуется разработать наброски, которые будут показаны директору, если они ему понравятся, проект вступит в силу, и вы получите свои деньги по окончанию.

От вас требуется:

Портфолио

Цена

Срок на создания набросков

Срок на создания флеш вставки

Контакты:

E-mail: [email protected]

ICQ: 262298800

Телефон: 8 909 871 16 09