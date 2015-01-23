Ролик для ЛЭД экрана на 10 секунд

АнимацияЗавершен7 заявок175 просмотров
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Необходимо создать видео ролик для ЛЭД экрана продолжительностью не более 10 сек. Для работы можем предоставить макет визитки.

9 лет назад
konkargin
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$15
2 дня
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