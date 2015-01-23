Ролик для ЛЭД экрана на 10 секунд

Есть логотип в EPS. Нужно его сделать анимированным, сюжет анимации готов, я объясню его заинтересовавшим меня кандидатам в ЛС. От вас - примерная цена. Напоминаю, что анимация элементарная, поэтому просьба адекватно оценивать задачу.