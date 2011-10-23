Актуально!!! Дано два смайла http://www.2by2host.com/_other/marko/hajduk1.gif http://www.2by2host.com/_other/marko/hajduk.gif Задача: заменить флаг на смайлах выше на этот: http://www.2by2host.com/_other/marko/logo.jpg Бюджет - 500 ЯД рублей Оплата по ...
Создание лоадера
Есть логотип.
Требуется на его базе сделать лоадер.
Две стрелочки обвивают круглый шар. Вечный цикл.
Для реалистичности надо делать в 3D.
На выходе файл в формате GIF.
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