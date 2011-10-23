Создание лоадера

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт5 заявок140 просмотров

Есть логотип.

Требуется на его базе сделать лоадер.

Две стрелочки обвивают круглый шар. Вечный цикл.

Для реалистичности надо делать в 3D.

На выходе файл в формате GIF.

14 лет назад
iljaxo
Илья 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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