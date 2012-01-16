Flash-анимация логотипа

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен18 заявок316 просмотров

Создать flash-ролики анимации логотипа. Короткий и длинный вариант.

14 лет назад
Pit246
52 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$115
3 дня
Андрей был очень профессионален при выполнении заказа, изменения, замечания и пожелания делал очень быстро, всегда на связи. Особенно хочется отметить творческий подход и желание реализовать замысел заказчика. Одним словам - спасибо.
Всегда буду рад новым проектам Валерия! Рекомендую как ответственного работодателя!

Заявки фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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