Создать флеш-анимашку как ссылку с надписью

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Завершен2 заявки192 просмотра

Коллеги, привет!

Задача. У телефонной компании есть услуга "Сайтфон". Суть ее в следующем, на сайте размещается баннер, нажав на который появляется окно для ввода информации с номером, куда нужно перезвонить.

Подробнее об этой услуге: http://uiscom.ru/content/faq/index.php?SECTION_ID=110.

Провайдер предоставляет только флеш-банннер для вызова этой функции. Нужно сделать флеш-анимашку, которая будет выглядеть как надпись "позвонить бесплатно", в виде ссылки. И туда уже вставить код после "h=".

Примеры можно посмотреть здесь: http://www.shvmir.ru/ (Там телефончик "не дозвонились" )

Ссылка "Позвонить бесплатно" тут: http://mk. freelancerphp .com/ (без пробелов)

Задача небольшая, но нужно быстрее ее сделать.Нужны мин.цены и сроки

Спасибо.

14 лет назад
silay
43 года
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Был
8 лет назад
91 отзыв(-6)

Выбранный исполнитель

proIT
36 лет
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6 месяцев назад
14 лет назад
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36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад

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