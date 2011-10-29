Актуально!!! Дано два смайла http://www.2by2host.com/_other/marko/hajduk1.gif http://www.2by2host.com/_other/marko/hajduk.gif Задача: заменить флаг на смайлах выше на этот: http://www.2by2host.com/_other/marko/logo.jpg Бюджет - 500 ЯД рублей Оплата по ...
Создать флеш-анимашку как ссылку с надписью
Коллеги, привет!
Задача. У телефонной компании есть услуга "Сайтфон". Суть ее в следующем, на сайте размещается баннер, нажав на который появляется окно для ввода информации с номером, куда нужно перезвонить.
Подробнее об этой услуге: http://uiscom.ru/content/faq/index.php?SECTION_ID=110.
Провайдер предоставляет только флеш-банннер для вызова этой функции. Нужно сделать флеш-анимашку, которая будет выглядеть как надпись "позвонить бесплатно", в виде ссылки. И туда уже вставить код после "h=".
Примеры можно посмотреть здесь: http://www.shvmir.ru/ (Там телефончик "не дозвонились" )
Ссылка "Позвонить бесплатно" тут: http://mk. freelancerphp .com/ (без пробелов)
Задача небольшая, но нужно быстрее ее сделать.Нужны мин.цены и сроки
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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