Создать флеш-анимашку как ссылку с надписью

Коллеги, привет!

Задача. У телефонной компании есть услуга "Сайтфон". Суть ее в следующем, на сайте размещается баннер, нажав на который появляется окно для ввода информации с номером, куда нужно перезвонить.

Подробнее об этой услуге: http://uiscom.ru/content/faq/index.php?SECTION_ID=110.

Провайдер предоставляет только флеш-банннер для вызова этой функции. Нужно сделать флеш-анимашку, которая будет выглядеть как надпись "позвонить бесплатно", в виде ссылки. И туда уже вставить код после "h=".

Примеры можно посмотреть здесь: http://www.shvmir.ru/ (Там телефончик "не дозвонились" )

Ссылка "Позвонить бесплатно" тут: http://mk. freelancerphp .com/ (без пробелов)

Задача небольшая, но нужно быстрее ее сделать.Нужны мин.цены и сроки

Спасибо.