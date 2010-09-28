Создать анимации по готовому тексту

АнимацияЗакрыт18 заявок273 просмотра
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Требуется Flash аниматор. Задача - необходимо создать анимации по готовому тексту (для электронного учебника по химии школьного курса).

Оплата договорная.

Приложите ссылку на сайт-портфолио или архив с наилучшими, по вашему мнению, работами.

13 лет назад
talgat_duisenov
36 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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