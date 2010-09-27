Создание 3D анимационных роликов

Интересует цена Ролика Видео или Flash анимации. Стучитесь в асю. Здесь не отвечаю. icq: 566699863
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть потребность в постоянном производстве 3-D анимационных роликов для различного рода презентаций и рекламных целей.
Речь идет о 3-D визуализации и анимации
- производственных процессов
- процессов сборки
- демонстарции принципов работы техники
- строительных объектов
Ищем специалистов для долгосрочного сотрудничества.
ТОЛЬКО УКРАИНА!!!
Приглашаются только специалисты имеющие в портфолио аналогичные работы хорошего качества.
Обязательно называйте стоимость Ваших работ из портфолио, что бы мы могли определить уровень Ваших тарифов.
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