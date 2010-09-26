Баннер 600 на 90 (5 фраз)

Нужно красиво преподнести друг за другом следующие фразы: Игра отражает состояние души! Выберете цвет, задайте размер ляпа... Фишка игры - непредсказуемая диффузия:) Сохраните самый удачный момент в картинку! Играйте с партнёром, обменивайтесь энергией...
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Нужно красиво преподнести друг за другом следующие фразы:
Игра отражает состояние души!
Выберите цвет, задайте размер ляпа...
Фишка игры - непредсказуемая диффузия:)
Играйте с партнёром, обмениваясь энергией...
Сохраните самый удачный момент в картинку!
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