Меню сайта, програмирование на flash

У нас на сайте есть меню “текущие победители” в котором отображаются 3 победителя с указанием размера их выигрыша. Нужно чтобы победители менялись, имена и данные о выигрыше (далее текст) берутся из списка и меняются в произвольном или ином порядке. То есть допустим список состоит из 30 победителей, а в меню отображаются 3 из них и меняются в произвольном порядке. Данные в список вносятся вручную. Список желательно сделать в xml. Анимация появления/исчезания будет следующая: текст будет исчезать вниз и появляться сверху по типу барабана и останавливаться по середине, все три текста будут появляться по очереди. Интервал показа списка перед отображением нового списка - 2-3 секунды. По клику на текст будет происходить переадресация. Дизайн меню на флэше с исходниками имеется в наличие.