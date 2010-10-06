Анимация баннеров на авто сайте

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Проект по обмв www.obmw.ru
Слева и справа отображаются два банера с машинами http://www.obmw.ru/templates/rt_showcar/images/spacer_car.png .
Нужно сделать анимацию едущей машины. Т.е.:
1) должны крутиться колеса
2) фон должен по циклу крутиться справа налева.
При щелчке на фоне банера спереди машины она должна разгоняться вплоть до этого места, и, достигнув его, медленно возвращаться на место. Щелчки по банеру в процессе разгона и возврата на место игнорируются.
При щелчке на фоне банера сзади машины она должна менять направление движения, чуть отъезжая назад симметрично банеру. В таком случае колеса крутятся в другую сторону, и фон начинает двигаться в противоположную сторону соответственно.
При щелчке на саму машину у неё должны загораться фары, она должна выделяться контуром и сверху должна возникать надпись obmw.ru .
В левом банере машина при загрузке страницы должна ехать слева направо, в правом банере - справа налево.
Внимание! Если флеш не установлен в браузере, вместо флеш ролика должна показываться статичная картинка.
Принимаются исключительно специалисты с не менее чем 5 отзывов в Веблансе.
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