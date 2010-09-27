Текстовый эффект для сайта

$10
АнимацияЗакрыт2 заявки237 просмотров
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Нужно сделать текстовый эффект для сайта типа это:

http://www.ayatoweb.com/ae_tips_e/ae51_e.html#

два эффекта нужно для початка видео и для конца

Расширение: 1144*743

Формат: mp4

Более подробно опишу в асе

Кто готов взяться пишем снизу свою асю

13 лет назад
djalex103
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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