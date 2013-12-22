Создать ролики 3д-вращения из готовых фото

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен4 заявки190 просмотров

Есть 3 файла с готовыми кадрами предметов. Нужно их сшить для создания 3д вращения предмета.

Формат flash, предоставить итог в исходнике fla и swf.

Всего 3 объекта.

Размер готового изображения 595*800. Скорость вращения не должна быть быстрой, должно получиться "солидно".

Ссылка на папку с файлами: https://www.dropbox.com/sh/q3p2pe1aolq0bgs/tlm71IhbyC

11 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Выбранный исполнитель

peregrimm
Антон 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Снова прекрасный результат в сжатые сроки. Спасибо вам.
Как и ранее, четкое задание, никаких проблем с оплатой. Очень приятно работать с такими заказчиками.

Заявки фрилансеров

peregrimm
Антон 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад