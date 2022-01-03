Только с опытом работы в области смет и проектирования деревянных домов ! (Обязательно) Необходимо предварительно по 'эксизным проектам составлять сметы. После проектирования составлять окончательные сметы. олпата сделатьная
Добрый день. необходим проек кафе и павильона на зачет. можете сделать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
проект кафе и павильона.
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