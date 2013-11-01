Эскизный проект деревянного дома

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт12 заявок213 просмотров

Необходимо сделать эскизный проект деревянного дома. Нужны рендры хорошего качества из 3D-max или Cinema-4D.

Есть общие виды (http://clip2net.com/s/6kEC4z) и планировки (http://clip2net.com/s/6kEAJf).

От вас средний ценник, срок (на один проект) и примеры работ. Нужно будет сделать пока 10 проектов.

Вопросы и предложения только в проект.

Предложения, типа "Готов(а) работать" будут игнорироваться. !От вас средний ценник, срок (на один проект) и примеры работ.

3ds Max
11 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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