Необходимо сделать эскизный проект деревянного дома. Нужны рендры хорошего качества из 3D-max или Cinema-4D.

Есть общие виды (http://clip2net.com/s/6kEC4z) и планировки (http://clip2net.com/s/6kEAJf).

От вас средний ценник, срок (на один проект) и примеры работ. Нужно будет сделать пока 10 проектов.

Вопросы и предложения только в проект.

Предложения, типа "Готов(а) работать" будут игнорироваться. !От вас средний ценник, срок (на один проект) и примеры работ.