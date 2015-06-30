Начертить (нарисовать) силуэты дачного дома

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Завершен1 заявка149 просмотров

Как в первый раз, но по новым данным. В конце недели

10 лет назад
master_ok
Всеволод 
51 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Elena17400
Елена 
47 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$9
1 день
Работа выполнена. Спасибо
Чёткая постановка задачи с полным предоставлением исходных материалов. Легко сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Elena17400
Елена 
47 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад