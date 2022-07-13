Требуется разработка рабочего проекта железобетонного туннеля, закрывающего коммуникационные трубы. Предусмотреть два варианта нагрузки: до 44 тонн для дороги и до 3 тонн для пешеходной дорожки. Проект должен включать монолитные плиты основания и перекрытия, а также стенки из блоков Columbia. Использовать бетон соответствующего класса и арматуру диаметром 8, 10, 12, 16 мм B500B.
Проект каркасного дома
Спроектрировать каркасный дом. Наличие опыта обязательно. Возможность сразу включиться в проект.
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