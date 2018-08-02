фундамент вырыли под него периметром 11*18м высота будет 3м будет построен из газосиликатных блоков на стены уйдет 25м3 блоков если 20 см толщина блоки 20-25 ...
Проект вентиляции. Кулинарная студия. Мск. Площадь 60 кв.м.
Кулинарная студия. Мск.
Срочно. Проект вентиляции и кондиционирования.
Площадь 60 кв. м.
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