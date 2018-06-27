Визуализация веранда к дому

$6
Архитектура зданийЗавершен7 заявок303 просмотра
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День добрый, нужно сделать визуализацию (хочется примерно понимать, как будет выглядеть) террасы к дому. Фото дома приложено, терраса как в ролике на ютубе (если важно - "глубина" (расстояние от дома 4 метра), ширина по дому - во весь дом или как красивее).  Ролик террасы - https://www.youtube.com/watch?v=BUglywSY8DY

100% такую же как в ролике не обязательно.

6 лет назад
Alex_MM
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
bial
Илья 
47 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
6 лет назад
$1
1 день
Отлично сделано!
Отличный заказчик!!!