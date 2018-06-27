Визуализация веранда к дому

Требуется переделать 3D (сделать и построить модель данного дома (см. прикрепленный файл) заново) в лучшем качестве и сделать с 3-4-х ракурсов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый, нужно сделать визуализацию (хочется примерно понимать, как будет выглядеть) террасы к дому. Фото дома приложено, терраса как в ролике на ютубе (если важно - "глубина" (расстояние от дома 4 метра), ширина по дому - во весь дом или как красивее). Ролик террасы - https://www.youtube.com/watch?v=BUglywSY8DY
100% такую же как в ролике не обязательно.
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