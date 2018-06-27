Визуализация веранда к дому

День добрый, нужно сделать визуализацию (хочется примерно понимать, как будет выглядеть) террасы к дому. Фото дома приложено, терраса как в ролике на ютубе (если важно - "глубина" (расстояние от дома 4 метра), ширина по дому - во весь дом или как красивее). Ролик террасы - https://www.youtube.com/watch?v=BUglywSY8DY

100% такую же как в ролике не обязательно.