Задание для 3D дизайнера

Ищу человечка знающего боле-менее 3д макс, но надежного, чтоб не подвел. Требуется помощь с одним заказом. Не очень сложно, но надо быстро.

Кого заинтересовало - присылайте примеры ваших работ и портфолио с примерными расценками в личку, выберу подходящего.

Не интерьерка. Не персонажка. Не анимация. Просто пара небольших (не жилых) зданий со средним уровнем детализации и какими-нибудь текстурками чтоб глаз не кололо. Подробности расскажу тому с кем будем работать.