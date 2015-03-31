Заказ №6249. Диплом по проектированию Объект проектирования: земельно-имущественный комплекс. Есть конкретные разделы диплома. Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.
Задание для 3D дизайнера
Ищу человечка знающего боле-менее 3д макс, но надежного, чтоб не подвел. Требуется помощь с одним заказом. Не очень сложно, но надо быстро.
Кого заинтересовало - присылайте примеры ваших работ и портфолио с примерными расценками в личку, выберу подходящего.
Не интерьерка. Не персонажка. Не анимация. Просто пара небольших (не жилых) зданий со средним уровнем детализации и какими-нибудь текстурками чтоб глаз не кололо. Подробности расскажу тому с кем будем работать.
Заявки фрилансеров
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