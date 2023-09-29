Конкурс детского рисунка

$12
АудиомонтажЗавершен1 заявка2 просмотра
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Текст:

Приглашаем детишек от 3 до 15 лет принять участие в конкурсе детского рисунка "Я - художник"!

Главный приз - 3 современных планшета!

Срок проведения конкурса: с 25 сентября по 26 октября 2023 года. Подробные условия доступны на сайте myminimix-art.pt и на страницах myMiniMIX в социальных сетях.

Мы верим в творчество и желаем каждому участнику удачи!

Дорожка нужна веселая, прикольная и озорная))

3 месяца назад
Monolith_Mix
Ольга Чорна 
39 летПортугалия
год в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
JuliaGrischenko
Юлия 
39 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
3 месяца назад
$12
1 день
UAH
Как всегда довольный заказчик)
Приятное сотрудничество как всегда! Спасибо, Ольга!