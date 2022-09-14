Задача заключается в улучшении звука в видео длительностью 34 секунды. Требуется провести аудиомонтаж и устранить шумы. Для тестового задания необходимо улучшить звук на 10 секундах, указанных в видео. В ответе требуется указать, что задание прочитано, и прикрепить файл с исправленным видео или аудиотреком.