Задача заключается в улучшении звука в видео длительностью 34 секунды. Требуется провести аудиомонтаж и устранить шумы. Для тестового задания необходимо улучшить звук на 10 секундах, указанных в видео. В ответе требуется указать, что задание прочитано, и прикрепить файл с исправленным видео или аудиотреком.
Удаление диалога
Необходимо качественно удалить диалог из видео и оставить только фоновую музыку. Также удалить посторонние звуки окружающей среды.
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