Удаление диалога

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт13 заявок364 просмотра

Необходимо качественно удалить диалог из видео и оставить только фоновую музыку. Также удалить посторонние звуки окружающей среды.

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