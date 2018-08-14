Записать голосовое приветствие

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Закрыт15 заявок193 просмотра

Добрый день!

нужно записать голосовое приветствие.

мужской голос.

до 1 минут

Пример вашего голоса примерите к заявке

оплата - в$

сроки - 1-2дня

спасибо)

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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