Баннер-спецпредложение

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт19 заявок334 просмотра

Надо сделать анимированный гиф банер – баннер спецпредложение,

Размер 250*206

Сюжет баннера:

Металлодетекторы в trade in

Обменяй старый детектор (вставляем картинку старого детектора, например: http://zolotaya-mina.ru/metalloiskateli-aka/signum-sft-7270.html)

На новый ! (Вставляем картинку нового детектора : http://forma-market.ru/katalog.html?page=shop.product_details&flypage=tpflypage.tpl&product_id=176&category_id=50)

По весу баннер должен быть в пределах разумного, минимальным . Будет стоять на главных страницах сайтов

Дизайн на вкус создателя !

HTML
14 лет назад
kladovik
50 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

apelab
56 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

apelab
56 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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