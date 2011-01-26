Проект для Роман Тимур Петрович (TSpell)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка130 просмотров

Нужен привлекательный баннер для доски объявлений, такой что бы было желание кликнуть на него. Домен http://www.rcho.ru/ прописать в баннере. Цветовая гамма на ваше усмотрение. Вес 30-35кб.

Текст "Место встречи продавцов и покупателей. Частные объявления. Покупка, продажа, обмен. Просто, удобно, доступно"

14 лет назад
maestro1
Ашот 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$15
2 дня
Отлично. Буду обращаться в будущем с заказами.
Ответственный заказчик, сказал сделал, очень приятно сотрудничать с такими людьми, побольше бы таких, спасибо!

Заявки фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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