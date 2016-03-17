Требуется разработать дизайн и текст для 2-ух баннеров с одним содержанием и разными размерами. Суть в кратце - баннер, зазывающий людей с развлекательных сайтов перейти в соц сеть типа "Публикуйте свои записи и делитесь ...
Дизайн плашки
Здравствуйте необходим дизайн плашки, примеры текущих рабочих:
http://qload.ru/images/reklama.png
http://qload.ru/images/soc.png
1. Размер самого изображения соответственно: 1920х906 или 1080x520
2. По центру изображения необходимо оставить пустое пространство, пример: http://joxi.ru/YmEwMKsZeZJWA6.jpg / http://joxi.ru/krDvMLs0W0JY2p.jpg ( в данном пространстве будет показываться выпадающий блок, опять же как пример: http://joxi.ru/Rmz7Z9fWQWja2O.jpg
3. Плашка необходима для рекламы антивируса, должна быть кнопочка как на примерах: жми установить/добавить
4. Текст - защита от опасных сайтов
5. Изображение характеризующее компьютерный вирус
Оплата WMR
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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