Дизайн плашки

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Завершен4 заявки1434 просмотра

Здравствуйте необходим дизайн плашки, примеры текущих рабочих: 

http://qload.ru/images/reklama.png 

http://qload.ru/images/soc.png

1. Размер самого изображения соответственно: 1920х906 или 1080x520

2. По центру изображения необходимо оставить пустое пространство, пример: http://joxi.ru/YmEwMKsZeZJWA6.jpg  / http://joxi.ru/krDvMLs0W0JY2p.jpg ( в данном пространстве будет показываться выпадающий блок, опять же как пример: http://joxi.ru/Rmz7Z9fWQWja2O.jpg

3. Плашка необходима для рекламы антивируса, должна быть кнопочка как на примерах: жми установить/добавить 

4. Текст - защита от опасных сайтов

5. Изображение характеризующее компьютерный вирус 

Оплата WMR 

9 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
5 часов назад
9 лет назад
$15
2 дня
Работа выполнена в соответствии с ТЗ, все отлично
В очередной раз было приятно поработать с Андреем. Моментальная обратная связь, оплата вовремя и в полном объеме. Мои самые лучшие рекомендации! Обращайтесь, буду рада сотрудничеству в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
5 часов назад
9 лет назад
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