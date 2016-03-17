Здравствуйте необходим дизайн плашки, примеры текущих рабочих:

http://qload.ru/images/reklama.png

http://qload.ru/images/soc.png

1. Размер самого изображения соответственно: 1920х906 или 1080x520

2. По центру изображения необходимо оставить пустое пространство, пример: http://joxi.ru/YmEwMKsZeZJWA6.jpg / http://joxi.ru/krDvMLs0W0JY2p.jpg ( в данном пространстве будет показываться выпадающий блок, опять же как пример: http://joxi.ru/Rmz7Z9fWQWja2O.jpg

3. Плашка необходима для рекламы антивируса, должна быть кнопочка как на примерах: жми установить/добавить

4. Текст - защита от опасных сайтов

5. Изображение характеризующее компьютерный вирус

Оплата WMR