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Дизайн интернет-баннеров
Нужно разработать дизайн баннеров для интернет рекламы на сайтах.
Нужны ваши расценки (на стандартные размеры баннеров) и срок разработки.
Оплата только в гривнях на карточку Привата.
Заявки фрилансеров
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