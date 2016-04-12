Необходимо нарисовать банера по примеру уже существующих
Нарисовать 4 продающих слайда
1 При заказе ландшафтного проекта-план по автоматическому поливу бесплатный!
2 При заказе укладки или посева газона - газонное удобрение + разовый покос в подарок!
3 При заказе ухода за садом - получите первый бесплатный обработку насаждений и газона СЗР (средствами защиты растений)!
4 При заказе высадки крупномерных деревьев-получите в подарок бесплатное формирования, обработку и подкормку!
http://visad.com.ua/ - по высоте на 100-180рх меньше чем сейчас
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