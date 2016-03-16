Нужны новые банеры в слайдер картинок на сайт nick16.ru На банерах будет размещаться информация цепляющая посетителя, например низкие цены на создание визиток или интернет магазинов, продвижение в топ 10 любого сайта, реклама в интернете ...
Баннер 700х500
Оформить баннер 700х500 px. Без анимации. Материалы прикреплены.
Срок 2 дня. Оставляйте, пожалуйста, свои заявки с указанным бюджетом и сроком.
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