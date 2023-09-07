Допрацювати баннер + зробити два подібних за тим же стилем

Є баннер у ПСД. Потрібно допрацювати відтінок фону, той, що є, мені не подобається.

Можливо, підібрати красивіший шрифт і змінити відтінок зображення. Концепт не міняти.

Після цього зробити ще 2 баннери з таким же фоном і шрифтом, але з іншим текстом (я дам, тексту кілька речень) та іншим зображенням.



Приклад баннера додала.