Допрацювати баннер + зробити два подібних за тим же стилем

$35
БаннерыЗавершен17 заявок70 просмотров
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Є баннер у ПСД. Потрібно допрацювати відтінок фону, той, що є, мені не подобається.
Можливо, підібрати красивіший шрифт і змінити відтінок зображення. Концепт не міняти.

Після цього зробити ще 2 баннери з таким же фоном і шрифтом, але з іншим текстом (я дам, тексту кілька речень) та іншим зображенням.

Приклад баннера додала.

4 месяца назад
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
19 часов назад
Выбранный исполнитель
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
4 месяца назад
$35
2 дня
UAHUSDT
Швидко та з розумом. Дякую.
Все чудово: зрозуміло, конструктивно та по домовленності. Дякую за довіру.