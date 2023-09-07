Допрацювати баннер + зробити два подібних за тим же стилем

Необходимо в баннерах вставить тексты на разных языках.
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Є баннер у ПСД. Потрібно допрацювати відтінок фону, той, що є, мені не подобається.
Можливо, підібрати красивіший шрифт і змінити відтінок зображення. Концепт не міняти.
Після цього зробити ще 2 баннери з таким же фоном і шрифтом, але з іншим текстом (я дам, тексту кілька речень) та іншим зображенням.
Приклад баннера додала.
4 месяца назад
Алеся Тюменцева texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
19 часов назад
Выбранный исполнитель
4 месяца назад
$35
2 дня
UAHUSDT
Швидко та з розумом. Дякую.
Все чудово: зрозуміло, конструктивно та по домовленності. Дякую за довіру.
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