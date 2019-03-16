Конкурс на разработку баннеров

Нужно сделать 30-ть креативов на тему детские игрушки [table](Конструктор из надувных шариков Oonies + Рисуй светом)[/table]Размер 500x500В будущем много заказов на креативы! Сроки 1 день [table][url=https://office.ad1.ru/offers/14346]Конструктор из надувных шариков Oonies + Рисуй светом[/url][/table][table][url=https://office.ad1.ru/offers/14346]Конструктор из надувных шариков Oonies + ...
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Рекламируемый товар:
Товары для бокса и единоборств
Подробное описание задачи:
Задача: Разработать баннеры в едином концептуальном стиле, сделать редизайн текущих. Всего баннеров 9шт.
Тексты можно использовать те, что уже есть на баннерах по ссылке, приведенной ниже.
Текущие баннеры, используемые в данный момент можно найти прикрепленном файле banners.zip
Размер: 960х452px
Формат: jpg/png, + исходники PSD
Все баннеры будут размещены на сайте интернет-магазина экипировки и товаров для фитнеса и единоборств https://realboxing.ru/
Страницы сайта, на которые будут вести банеры:
баннер 01 ведет на страницу https://realboxing.ru/brands/adidas/
баннер 02 ведет на страницу https://realboxing.ru/brands/venum/
баннер 03 ведет на страницу https://realboxing.ru/brands/clinch/
баннер 04 ведет на страницу https://realboxing.ru/brands/everlast/
баннер 05 ведет на страницу https://realboxing.ru/brands/reebok/
баннер 06 ведет на страницу https://realboxing.ru/catalogue/snaryady/
баннер 07 ведет на страницу https://realboxing.ru/brands/twins_special/
баннер 08 ведет на страницу https://realboxing.ru/baraholka/
баннер 09 ведет на страницу https://realboxing.ru/promo/skidka-25-na-venum/
Логотипы брендов, которые, возможно вам понадобятся, можно найти в прикрепленном файле logos.zip.
Дизайн:
концептуальный - единый стиль – современный – запоминающийся.
Составляющие элементы баннеров:
- фон/картинка,
- элементы оформления/спецэффекты (на ваше усмотрение),
- текст,
- лого рекламируемого бренда (по необходимости).
- Статический
- Ecommerce
- насыщенные
- синий
- желтый
- красный
- белый
- черный
- темно-серый
Принимайте участие!
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