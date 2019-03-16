Конкурс на разработку баннеров

БаннерыЗакрыт4 заявки866 просмотров
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#1$80

Рекламируемый товар:

Товары для бокса и единоборств

Подробное описание задачи:

Задача:  ﻿Разработать баннеры в едином концептуальном стиле, сделать редизайн текущих. Всего баннеров 9шт.

﻿Тексты можно использовать те, что уже есть на баннерах по ссылке, приведенной ниже.

Текущие баннеры, используемые в данный момент можно найти прикрепленном файле banners.zip

Размер: 960х452px

Формат: jpg/png, + исходники PSD

Все баннеры будут размещены на сайте интернет-магазина экипировки и товаров для фитнеса и единоборств https://realboxing.ru/

Страницы сайта, на которые будут вести банеры:

﻿баннер 01 ведет на страницу https://realboxing.ru/brands/adidas/

﻿баннер 02 ведет на страницу https://realboxing.ru/brands/venum/

﻿баннер 03 ведет на страницу https://realboxing.ru/brands/clinch/

﻿баннер 04 ведет на страницу https://realboxing.ru/brands/everlast/

﻿баннер 05 ведет на страницу https://realboxing.ru/brands/reebok/

﻿баннер 06 ведет на страницу https://realboxing.ru/catalogue/snaryady/

﻿баннер 07 ведет на страницу https://realboxing.ru/brands/twins_special/

﻿баннер 08 ведет на страницу https://realboxing.ru/baraholka/

﻿баннер 09 ведет на страницу https://realboxing.ru/promo/skidka-25-na-venum/

Логотипы брендов, которые, возможно вам понадобятся, можно найти в прикрепленном файле logos.zip.

Дизайн:

концептуальный - единый стиль – современный – запоминающийся.

Составляющие элементы баннеров:

  • фон/картинка,
  • элементы оформления/спецэффекты (на ваше усмотрение),
  • текст,
  • лого рекламируемого бренда (по необходимости).
Тип баннера:

  • Статический
Сфера деятельности:

  • Ecommerce
Предпочитаемые цвета:

  • насыщенные
  • синий
  • желтый
  • красный
  • белый
  • черный
  • темно-серый
Конкурс открыт до 31 марта или до выбора победителя.

Принимайте участие!

5 лет назад
OK_9
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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