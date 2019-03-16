Конкурс на разработку баннеров

# 1 — $ 80

Рекламируемый товар:

Товары для бокса и единоборств

Подробное описание задачи:

Задача: ﻿Разработать баннеры в едином концептуальном стиле, сделать редизайн текущих. Всего баннеров 9шт.

﻿Тексты можно использовать те, что уже есть на баннерах по ссылке, приведенной ниже.

Текущие баннеры, используемые в данный момент можно найти прикрепленном файле banners.zip

Размер: 960х452px

Формат: jpg/png, + исходники PSD

Все баннеры будут размещены на сайте интернет-магазина экипировки и товаров для фитнеса и единоборств https://realboxing.ru/

Страницы сайта, на которые будут вести банеры:

﻿баннер 01 ведет на страницу https://realboxing.ru/brands/adidas/

﻿баннер 02 ведет на страницу https://realboxing.ru/brands/venum/

﻿баннер 03 ведет на страницу https://realboxing.ru/brands/clinch/

﻿баннер 04 ведет на страницу https://realboxing.ru/brands/everlast/

﻿баннер 05 ведет на страницу https://realboxing.ru/brands/reebok/

﻿баннер 06 ведет на страницу https://realboxing.ru/catalogue/snaryady/

﻿баннер 07 ведет на страницу https://realboxing.ru/brands/twins_special/

﻿баннер 08 ведет на страницу https://realboxing.ru/baraholka/

﻿баннер 09 ведет на страницу https://realboxing.ru/promo/skidka-25-na-venum/

Логотипы брендов, которые, возможно вам понадобятся, можно найти в прикрепленном файле logos.zip.

Дизайн:

концептуальный - единый стиль – современный – запоминающийся.

Составляющие элементы баннеров:

фон/картинка,

элементы оформления/спецэффекты (на ваше усмотрение),

текст,

лого рекламируемого бренда (по необходимости).

Тип баннера:

Статический

Сфера деятельности:

Ecommerce

Предпочитаемые цвета:

насыщенные

синий

желтый

красный

белый

черный

темно-серый

Конкурс открыт до 31 марта или до выбора победителя.

Принимайте участие!