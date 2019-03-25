Креативы

$30
БаннерыЗавершен2 заявки229 просмотров
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Нужно сделать 30-ть креативов на тему похудений!

Размер 500x500В будущем много заказов на креативы!

Сроки 1 день

5 лет назад
Seavaev
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
loboianakis
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$1
1 день
Работаю с человеком уже второй раз мнение не поменял! Оперативно, креативно, умеренная оплата! Совету!
Хороший заказчик! Грамотное тз! Рекомендую!
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