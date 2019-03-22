Анимированный рекламный баннер 200x226

Необходимосделать макет для e-mail рассылки. Рассылкапосвящена рассширению ассортимента и направлена на дистрибьюторов клиента. То есть главная задача письма – ЗАКАЗ от клиента. Не менее важна детская тематика, в которой мы работаем. Поэтому визуально это должно быть ...