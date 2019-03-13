Дизайн шапки для группы вконтакте

$5
БаннерыЗакрыт5 заявок190 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Группа вк занимается продажей жалюзей, рулонных штор, рольставней 

Должно быть корректное отображение при всех разрешениях экрана 

Нравится  coffeeway _ ru 

Должен быть зеленый цвет (как выше желтый, то нам так надо зеленый) #0f9c19 

Стильно, ярко, красиво 

Будет телефон (федеральный или городской 6 символов) 

Будет слоган  

Обязательная должна быть Зебра

По результатам, будет дальнейшее сотрудничество

5 лет назад
std13
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • 2 рекламных баннера (1 сторона) с текстом.

    Добрый день! Необходимо создать 2 тематических рекламных баннера А5 в цветовом и дизайнерском исполнении исходя из цветовой гаммы сайта + дополнительные элементы, которые будут предоставлены. (пример доп элементов: цветок лотуса + фото человека + текст). ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Здравствуйте хотел бы так же узнать цену этой работы [url=/users/kiootto/portfolio/bannery-8/oformlenie-twitch-2113241/]Пример работы[/url]

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип

    Нужен стильный логотип для группы по астрологии. Для размещения на аватарках и баннерах в соцсетях

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/zH_fcsd/portfolio/bannery-8/razrabotka-reklamnyh-bannerov-2255373/]Пример работы[/url]

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переделать баннеры под новый стиль сайта

    Сайт watchess24.ru, на главной странице слайдер, надо переделать 2 3 4 5 слайды под новый стиль сайта, контент остается идентичный текущему, единственное меняем местами текст и фото на каждом слайде местами, ну и соответственно цветовую схему ...

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать шаблон для бизнес-странички в instagram

    Приветствую. Требуется графический дизайнер для разового изготовления несложного макета из нескольких шаблонов в едином стиле (для трех рубрик и сторис) -для аккуанта, связанного с beauty-индустрией  в instagram, который можно редактировать потом в photoshop.  Конкретнее- изготовить золотистую ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Макет email рассылки

    $15

    Необходимосделать макет для e-mail рассылки. Рассылкапосвящена рассширению ассортимента и направлена на дистрибьюторов клиента. То есть главная задача письма – ЗАКАЗ от клиента. Не менее важна детская тематика, в которой мы работаем. Поэтому визуально это должно быть ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад