std13

Владислав std13

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн шапки для группы вконтакте

    $5

    Группа вк занимается продажей жалюзей, рулонных штор, рольставней  Должно быть корректное отображение при всех разрешениях экрана  Нравится  coffeeway _ ru  Должен быть зеленый цвет (как выше желтый, то нам так надо зеленый) ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переверстать лендинг

    Переверстать лэндинг пэйдж в нормальный вид(без бутстрапа с адаптацией.) Формы будут обычный экшен на index1.php без проверки. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЛЕНДИНГ КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО ПЕРЕВЕРСТАТЬ =&gt; CВЕТOВЫЕЛИНИИ ТОЧКА PФ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    BootstrapPHP
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переверстать лэндинг пэйдж

    Переверстать лэндинг пэйдж в нормальный вид, без бутстрапа с адаптацией.  Формы будут обычный экшен на index1.php без проверки. cветoвыелинии точка pф Указывайте цену

    BootstrapPHP
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать аналог элемента

    Необходимо сверстать аналог элемента, без использования фреймворков и всяких бутстрапов.  Со страницы silkway . msk . ru/product/iris-2/  Элемент приложен  Прошу оставлять заявки с ценами

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка 4 страниц

    Необходимо сверстать 4 простых страницы.  Наши услуги - это всплывающее меню Акции - обычная страница Пример того что надо сверстать, прикрепил. Дизайн в формате CorelDraw

    CorelDRAW
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка 4 простых страниц

    Необходимо сверстать 4 простых страницы.  Наши услуги - это всплывающее меню Акции - обычная страница Пример того что надо сверстать, прикрепил.

    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

tempalgin
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Сверстать аналог элемента
Bootstrap
С Владиславом приятно работать. Всегда на связи, оплата мгновенно после сдачи работы. К тому же, я немного переоценил свои силы и работал дольше, чем обещал. Владислав отнесся с пониманием и подождал. Отличный заказчик, рекомендую всем!
Владимир отлично справился с заданием. Отличная верстка. Рекомендую.
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