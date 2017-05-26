Группа вк занимается продажей жалюзей, рулонных штор, рольставней Должно быть корректное отображение при всех разрешениях экрана Нравится coffeeway _ ru Должен быть зеленый цвет (как выше желтый, то нам так надо зеленый) ...
- $5Баннеры5 заявокЗакрыт6 лет назад
Переверстать лэндинг пэйдж в нормальный вид(без бутстрапа с адаптацией.) Формы будут обычный экшен на index1.php без проверки. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЛЕНДИНГ КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО ПЕРЕВЕРСТАТЬ => CВЕТOВЫЕЛИНИИ ТОЧКА PФ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HTML-верстка18 заявокЗакрыт7 лет назад
Переверстать лэндинг пэйдж в нормальный вид, без бутстрапа с адаптацией. Формы будут обычный экшен на index1.php без проверки. cветoвыелинии точка pф Указывайте ценуHTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать аналог элемента, без использования фреймворков и всяких бутстрапов. Со страницы silkway . msk . ru/product/iris-2/ Элемент приложен Прошу оставлять заявки с ценамиHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сверстать 4 простых страницы. Наши услуги - это всплывающее меню Акции - обычная страница Пример того что надо сверстать, прикрепил. Дизайн в формате CorelDrawHTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сверстать 4 простых страницы. Наши услуги - это всплывающее меню Акции - обычная страница Пример того что надо сверстать, прикрепил.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт8 лет назад