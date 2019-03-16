Наружная реклама для магазина (баннеры)

Рекламируемый товар: Товары для бокса и единоборств Подробное описание задачи: Задача: Разработать баннеры в едином концептуальном стиле, сделать редизайн текущих. Всего баннеров 9шт. Тексты можно использовать те, что уже есть на баннерах по ссылке, приведенной ниже. Текущие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен проект двух баннеров, которые будут крепиться на фасад магазина.
Наш магазин занимается продажей запчастей для бытовой техники, запчастей для автокондиционеров и промышленного холодильного оборудования:
**запчасти к бытовым холодильникам
**запчасти к газовым и электроплитам
**запчасти к мясорубкам, пылесосам и свч
**запчасти к посудомоечной машине
**запчасти к стиральным машинам
**запчасти на электрокотлы
**запчасти на водонагреватели
**запчасти и комплектующие для автокондиционеров.
**запчасти для промышленного холодного оборудования и комплектующие для них (воздуоохладители, конденсаторы, агрегаты, моноблоки, линейная автоматика)
**Труба медная,теплоизоляция для труб, фитинги.
**Фреоны и масла
**Холодильные камеры и комплектующие
**Электронные компоненты
**Инструмент
Весь перечень товара и группы к которым они относятся есть на нашем сайте : www.freon30.ru
Мы хотим чтобы наша реклама привлекала внимание и смотря на нее было понятно, чем занимается наш магазин . Основной упор в рекламе делаем на запчасти для бытовой техники (70% площади баннера) .Магазин угловой, с обеих сторон оживленная автодорога .
С одной стороны до дороги 70 метров , а с другой стороны 30 метров . В верхней части обоих баннеров должно быть расположен название нашего магазина.
Если нужна какая-либо другая информация пишите, постараемся предоставить.
Срок выполнения: 2-3 дня.
Если Ваше предложение и видение нас заинтересует мы свяжемся с Вами для дальнейшей доработки баннера и обсуждения стоимости Вашей работы.
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