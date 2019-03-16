Наружная реклама для магазина (баннеры)

БаннерыЗакрыт8 заявок191 просмотр
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Нужен проект двух баннеров, которые будут крепиться на фасад магазина. 

Наш магазин занимается продажей запчастей для бытовой техники, запчастей для автокондиционеров и промышленного холодильного оборудования: 

**запчасти к бытовым холодильникам  

**запчасти к газовым и электроплитам 

**запчасти к мясорубкам, пылесосам и свч 

**запчасти к посудомоечной машине  

**запчасти к стиральным машинам  

**запчасти на электрокотлы 

**запчасти на водонагреватели  

**запчасти и комплектующие для автокондиционеров. 

**запчасти для промышленного холодного оборудования и комплектующие для них (воздуоохладители, конденсаторы, агрегаты, моноблоки, линейная автоматика) 

**Труба медная,теплоизоляция для труб, фитинги. 

**Фреоны и масла 

**Холодильные камеры и комплектующие  

**Электронные компоненты  

**Инструмент 

Весь перечень товара и группы к которым они  относятся есть на нашем сайте : www.freon30.ru 

Мы хотим чтобы наша реклама привлекала внимание и смотря на нее было понятно, чем занимается наш магазин . Основной упор в рекламе делаем на запчасти для бытовой техники (70% площади баннера) .Магазин угловой, с обеих сторон оживленная автодорога . 

С одной стороны до дороги 70 метров , а с другой стороны 30 метров . В верхней части обоих баннеров  должно быть расположен  название нашего магазина. 

Если нужна какая-либо другая информация пишите, постараемся предоставить.  

Срок выполнения: 2-3 дня. 

Если Ваше предложение и видение нас заинтересует мы свяжемся с Вами для дальнейшей доработки баннера и обсуждения стоимости Вашей работы.

5 лет назад
guest_15529097569651
5 лет в сервисе
Был
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