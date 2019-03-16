Наружная реклама для магазина (баннеры)

Нужен проект двух баннеров, которые будут крепиться на фасад магазина.

Наш магазин занимается продажей запчастей для бытовой техники, запчастей для автокондиционеров и промышленного холодильного оборудования:

**запчасти к бытовым холодильникам

**запчасти к газовым и электроплитам

**запчасти к мясорубкам, пылесосам и свч

**запчасти к посудомоечной машине

**запчасти к стиральным машинам

**запчасти на электрокотлы

**запчасти на водонагреватели

**запчасти и комплектующие для автокондиционеров.

**запчасти для промышленного холодного оборудования и комплектующие для них (воздуоохладители, конденсаторы, агрегаты, моноблоки, линейная автоматика)

**Труба медная,теплоизоляция для труб, фитинги.

**Фреоны и масла

**Холодильные камеры и комплектующие

**Электронные компоненты

**Инструмент

Весь перечень товара и группы к которым они относятся есть на нашем сайте : www.freon30.ru

Мы хотим чтобы наша реклама привлекала внимание и смотря на нее было понятно, чем занимается наш магазин . Основной упор в рекламе делаем на запчасти для бытовой техники (70% площади баннера) .Магазин угловой, с обеих сторон оживленная автодорога .

С одной стороны до дороги 70 метров , а с другой стороны 30 метров . В верхней части обоих баннеров должно быть расположен название нашего магазина.

Если нужна какая-либо другая информация пишите, постараемся предоставить.

Срок выполнения: 2-3 дня.

Если Ваше предложение и видение нас заинтересует мы свяжемся с Вами для дальнейшей доработки баннера и обсуждения стоимости Вашей работы.