Нужен баннер

Нарисовать баннера для внутренних переходов на сайте https://clatronic.com.ua/ Тематики и количество баннеров: 1 - тестомесы (1шт) 2 - грили (1шт) 3 - фритюрницы (1шт) 4 - индукционные плиты (1шт) 5 - мясорубки (1шт) 6 - сушилки для фруктов (1шт) Высота баннера 320px ширина 1000px. Баннер будет на всю ширину экрана поэтому ...