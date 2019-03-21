Нужен баннер

БаннерыЗавершен21 заявка383 просмотра
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Нужно нарисовать рекламный баннер для телеграм канала о покупках. Оплата webmoney. Нужен будет psd

5 лет назад
guest_14459165033616
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Shamray
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 часов назад
5 лет назад
$10
2 дня
WMZ
Все выполнено в срок, правки были бесплатно сделаны, работа устраивает
Хороший заказчик, всем рекомендую!