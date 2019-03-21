Нужен баннер

Задание для новичков, кому нужен отзыв. Есть обложка для вк, есть psd. нужно изменить цвета
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Нужно нарисовать рекламный баннер для телеграм канала о покупках. Оплата webmoney. Нужен будет psd
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