Баннера для сайта по бытовой технике

Рекламируемый товар: Товары для бокса и единоборств Подробное описание задачи: Задача: Разработать баннеры в едином концептуальном стиле, сделать редизайн текущих. Всего баннеров 9шт. Тексты можно использовать те, что уже есть на баннерах по ссылке, приведенной ниже. Текущие ...
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Нарисовать баннера для внутренних переходов на сайте https://clatronic.com.ua/
Тематики и количество баннеров:
1 - тестомесы (1шт)
2 - грили (1шт)
3 - фритюрницы (1шт)
4 - индукционные плиты (1шт)
5 - мясорубки (1шт)
6 - сушилки для фруктов (1шт)
Высота баннера 320px ширина 1000px.
Баннер будет на всю ширину экрана поэтому основная информация должна быть в центральной области - остальной фон не должен содержать текстов.
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