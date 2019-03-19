Создание баннера

Рекламируемый товар: Товары для бокса и единоборств Подробное описание задачи: Задача: Разработать баннеры в едином концептуальном стиле, сделать редизайн текущих. Всего баннеров 9шт. Тексты можно использовать те, что уже есть на баннерах по ссылке, приведенной ниже. Текущие ...
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Здравствуйте.
Нужна разработка баннера аналога https://battle-tanks.games/banners/728.gif
Текст:
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Использовать льва с изображения (исходник дам выбранному исполнителю)
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