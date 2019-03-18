Баннеры для сайтов и соц. сетей

Нужен проект двух баннеров, которые будут крепиться на фасад магазина. Наш магазин занимается продажей запчастей для бытовой техники, запчастей для автокондиционеров и промышленного холодильного оборудования: **запчасти к бытовым холодильникам **запчасти к газовым и электроплитам **запчасти к мясорубкам, пылесосам и ...