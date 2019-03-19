Обложка ВК

БаннерыЗакрыт33 заявки336 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание для новичков, кому нужен отзыв. Есть обложка для вк, есть psd. нужно изменить цвета

5 лет назад
vlsbiz
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Создание баннера

    Здравствуйте.  Нужна разработка баннера аналога [url=https://battle-tanks.games/banners/728.gif]https://battle-tanks.games/banners/728.gif [/url] Текст: ACORA TEAM BOТ - Автономный Форекс Робот10 до 30% в месяц,  Время идёт, деньги капают Использовать льва с изображения (исходник дам выбранному исполнителю)

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Баннера для сайта по бытовой технике

    $40

    Нарисовать баннера для внутренних переходов на сайте https://clatronic.com.ua/ Тематики и количество баннеров: 1 - тестомесы (1шт) 2 - грили (1шт) 3 - фритюрницы (1шт) 4 - индукционные плиты (1шт) 5 - мясорубки  (1шт) 6 - сушилки для фруктов  (1шт) Высота баннера 320px ширина 1000px. Баннер будет на всю ширину экрана поэтому ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Наружная реклама для магазина (баннеры)

    Нужен проект двух баннеров, которые будут крепиться на фасад магазина.  Наш магазин занимается продажей запчастей для бытовой техники, запчастей для автокондиционеров и промышленного холодильного оборудования:  **запчасти к бытовым холодильникам   **запчасти к газовым и электроплитам  **запчасти к мясорубкам, пылесосам и ...

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад