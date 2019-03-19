Обложка ВК

Есть 4 почти одинаковых флеш ролика, необходимо в них заменить логотип. Исходник в swi
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Задание для новичков, кому нужен отзыв. Есть обложка для вк, есть psd. нужно изменить цвета
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