Здравствуйте необходим дизайн плашки, примеры текущих рабочих: http://qload.ru/images/reklama.png http://qload.ru/images/soc.png 1. Размер самого изображения соответственно: 1920х906 или 1080x520 2. По центру изображения необходимо оставить пустое пространство, пример: http://joxi.ru/YmEwMKsZeZJWA6.jpg / http://joxi.ru/krDvMLs0W0JY2p.jpg ...
Разработка промо материалов для размещения на сайте.
Добрый день!
Необходимо разработать с нуля:
1)классический горизонтальный прямоугольный баннер 240*400px.
2)TopLine – баннер перетяжка. Горизонтальный баннер 90 пикселей и шириной на всю страницу.
3)Адаптировать для текстографических блоков и для размещения в социальных сетях.
Прошу писать с указанием цены за объём работы.
Заявки фрилансеров
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