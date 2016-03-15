Разработка промо материалов для размещения на сайте.

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт11 заявок227 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать с нуля:

1)классический горизонтальный прямоугольный баннер 240*400px.

2)TopLine – баннер перетяжка. Горизонтальный баннер 90 пикселей и шириной на всю страницу.

3)Адаптировать для текстографических блоков и для размещения в социальных сетях.

Прошу писать с указанием цены за объём работы.

9 лет назад
lookvetbook
Алексей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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