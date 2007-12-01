Создание баннеров

БаннерыЗавершен25 заявок263 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать баннеры. Формат анимированный GIF. Два-три варианта дизайна баннеров, один из которых для новогодней распродажи. Цель: привлечение покупателей, и привлечение партнеров в партнерскую программу.

Размеры и количество:

468*60 - 3 шт

234*60 - 2 шт

100*100 - 2 шт

Отдельно готов рассмотреть предложения о создании flash баннеров.

Огромная просьба, не писать в личные сообщения, пишите пожалуйста свои предложения только на странице проекта, и обязательно со ссылкой на примеры работ. Заранее благодарю.

16 лет назад
SPb-Group
Андрей 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
FREEART
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$100
4 дня
Все сделано в сроки и на должном уровне. Несмотря на то, что я очень трудный заказчик, меня вытерпели и все сделали как надо, что само по себе редкость. Рекомендую.
Отличный заказчик.Была четко поставлена задача, оплату внесли в сроки. Будем сотрудничать дальше.
  • Похожие заказы

  • Анимированная открытка к новому году

    $100

    Необходимо разработать открытку на тему «С новым годом и рождеством!», для рассылки по e-mail. Открытка должна быть авторской и очень оригинальной. Интересный сценарий, текстовка и качественное воплощение. В кадре обязательно присутствует наш логотип. Пожалуйста, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Flash-banner 160x80

    $5

    Нужен баннерок размером 160х80 для раскрутки нашей фотосувенирной продукции к Новогодним праздникам. Должен быть ярким, зазывающим (для перехода на страницу нашего сайта http://fotosiluet.md/services.htm )

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Реализация баннера и адаптация по размеры.

    $100

    Необходимо реализовать flash баннер размером 240х400. Затем адаптировать под размеры 100х100 и 468х60. 0. Баннер разбит на три независимые части (У каждой части своя жизнь :) ). 1. Верх - Появление логотипи с эффектом. 2. Низ - Появление ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка flash-баннера

    Размер: 468x60 Вот пример: http://weblancer.net/users/nonex/portfolio/194086.html#item Слова которые будут анимировать: Вебмастеру: новый вид заработка - размещение статей. Добавь сайт и заработай деньги. Оптимизатору: Новый вид раскрутки сайта - размещение статей. Большой выбор и удобный сервис. Баннер будет размещён на сайте http://baza.garb.ru/ Также потребуются заглушки. Сюда ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание флеш-шапки для сайта

    Необходимо создать анимированую шапку для сайта. Прилагаемое изображение должно быть фоном. Если работа будет выполнена профессионально, то возможно долгосрочное сотрудничество по созданию флеш-анимации.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад