Gif баннер для сервиса размещения статей XMEST

Необходимо реализовать flash баннер размером 240х400. Затем адаптировать под размеры 100х100 и 468х60. 0. Баннер разбит на три независимые части (У каждой части своя жизнь :) ). 1. Верх - Появление логотипи с эффектом. 2. Низ - Появление ...