Flash-banner 160x80

Требуется создание качественного баннера 300х133 для интернет магазина
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Нужен баннерок размером 160х80 для раскрутки нашей фотосувенирной продукции к Новогодним праздникам. Должен быть ярким, зазывающим (для перехода на страницу нашего сайта http://fotosiluet.md/services.htm )
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