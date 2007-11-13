Создание флэш-тура

Сделать красивую шапку. Подробности по ICQ.
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панорама 360 градусов, как http://www.agent002.ru/flats/virtual.php?id=3914&PHPSESSID=31f84dd32289d6073dd7d42ead0a0e29
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