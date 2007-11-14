Реализация баннера и адаптация по размеры.

Необходимо реализовать flash баннер размером 240х400. Затем адаптировать под размеры 100х100 и 468х60.

0. Баннер разбит на три независимые части (У каждой части своя жизнь :) ).

1. Верх - Появление логотипи с эффектом.

2. Низ - Появление текста (слоган, название сайта) с эффектом ланзы. Перемещение линзы слева на право (для привлечения внимания к тексту, который должен легко читаться).

3. Центр - Появление инфракрасных штор (горизонтальная сетка состоящая из лучей красного цвета): слева и справа вертикальные планки (элементы инфракрасных штор) - рисунок Ваш (фото штор вышлем) в закрытом состояниии.

4. Инфракрасные шторы открываются - (открытие - анимация момента раздвижения. Четные лучи уходя вправо, нечетные влево.)

5. На месте лучей (планки остаются) появляется с эффектом фото продукции после каждой фотографии появляется с зффектом сопроводительный текс - название продукции. (всего три фото).

6. В конце название сайта.

7. Начало по кругу.

картинка инфракрасных штор прилагается

Все необходимые материалы имеются.