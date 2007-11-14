Реализация баннера и адаптация по размеры.

Размер: 468x60 Вот пример: http://weblancer.net/users/nonex/portfolio/194086.html#item Слова которые будут анимировать: Вебмастеру: новый вид заработка - размещение статей. Добавь сайт и заработай деньги. Оптимизатору: Новый вид раскрутки сайта - размещение статей. Большой выбор и удобный сервис. Баннер будет размещён на сайте http://baza.garb.ru/ Также потребуются заглушки. Сюда ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать flash баннер размером 240х400. Затем адаптировать под размеры 100х100 и 468х60.
0. Баннер разбит на три независимые части (У каждой части своя жизнь :) ).
1. Верх - Появление логотипи с эффектом.
2. Низ - Появление текста (слоган, название сайта) с эффектом ланзы. Перемещение линзы слева на право (для привлечения внимания к тексту, который должен легко читаться).
3. Центр - Появление инфракрасных штор (горизонтальная сетка состоящая из лучей красного цвета): слева и справа вертикальные планки (элементы инфракрасных штор) - рисунок Ваш (фото штор вышлем) в закрытом состояниии.
4. Инфракрасные шторы открываются - (открытие - анимация момента раздвижения. Четные лучи уходя вправо, нечетные влево.)
5. На месте лучей (планки остаются) появляется с эффектом фото продукции после каждой фотографии появляется с зффектом сопроводительный текс - название продукции. (всего три фото).
6. В конце название сайта.
7. Начало по кругу.
картинка инфракрасных штор прилагается
Все необходимые материалы имеются.
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