Доработать базу и прил.(FireB, IbExp, Delphi)

0)У меня в приложении при удалении данных вылетает 1 ошибочка.

1)Далее. Я не знаю как записать данные в определенную колонку. Например

Есть таблица ROOM (нас интересует поле RCOST)

Есть таблица REGISTER ( нас интересует поле RPERIOD, RPERIOD получялось вычислять как cast(RDATA - RLEAVE) as INTEGER.

Есть таблица PAYMENT ... Мне нужно чтобы поле PSUMMA = RCOST * RPERIOD

2)Есть главная таблица (гости) и подчиненная (оплата).

нельзя удалять гостя пока не произведена оплата.

Может я думаю как то так сделать, что если поле подчиненной таблицы пустое, то при попытке удалить гостя, выдается сообщение что надо сначала оплатить, если поле в подчиненной таблице не пустое, то каскадным удалением сносится и гость и оплата.

3)Аналогично. Нельзя удалять комнату пока там еще живет человек.

4)Такое условие еще есть. нельзя в комнату заселять больше человек чем мест в этой комнате

5)Нельзя селить мужчину и женщину в один номер если это не семья.