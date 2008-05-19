Доработать базу и прил.(FireB, IbExp, Delphi)

$100
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Завершен6 заявок262 просмотра

0)У меня в приложении при удалении данных вылетает 1 ошибочка.

1)Далее. Я не знаю как записать данные в определенную колонку. Например

Есть таблица ROOM (нас интересует поле RCOST)

Есть таблица REGISTER ( нас интересует поле RPERIOD, RPERIOD получялось вычислять как cast(RDATA - RLEAVE) as INTEGER.

Есть таблица PAYMENT ... Мне нужно чтобы поле PSUMMA = RCOST * RPERIOD

2)Есть главная таблица (гости) и подчиненная (оплата).

нельзя удалять гостя пока не произведена оплата.

Может я думаю как то так сделать, что если поле подчиненной таблицы пустое, то при попытке удалить гостя, выдается сообщение что надо сначала оплатить, если поле в подчиненной таблице не пустое, то каскадным удалением сносится и гость и оплата.

3)Аналогично. Нельзя удалять комнату пока там еще живет человек.

4)Такое условие еще есть. нельзя в комнату заселять больше человек чем мест в этой комнате

5)Нельзя селить мужчину и женщину в один номер если это не семья.

Delphi
17 лет назад
borinshtein
Денис 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

crazibill
Гость 
44 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

crazibill
Гость 
44 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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