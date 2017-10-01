Макрос для excell (Google Docs)

Нужна помощь в написании макроса для эксель документа в гугл докс, а именно нужно зафиксировать формулу в ячейках. То есть, например, если в ячейках А1:A31 стоят какие-нибудь формулы и в эти ячейки добавить какое-нибудь числа, то формула сотрется. А нужно сделать, чтобы при добавлении чисел формула оставалась, и значение из формулы суммировалось с этим добавленным числом. Иными словами, нужно зафиксировать формулу в ячейке, чтобы она была там по умолчанию и не стиралась при добавлении чисел. Более подробно при личной переписке.